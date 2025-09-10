Персонал школы-интерната пострадал при атаке БПЛА

Слюсарь: 2 сотрудника интерната в Ростовской области пострадали при атаке БПЛА

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал школу-интернат в Матвеево-Курганском районе, в результате пострадали два сотрудника учреждения. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В здании интерната в результате падения БПЛА были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Легкие ранения получили двое взрослых из числа персонала. Их доставили в районную больницу», — написал Слюсарь.

Врио губернатора отметил, что всего из учреждения были эвакуированы 73 ребенка и 5 сотрудников интерната. Их разместят в пункте временного размещения в селе Ряженое. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в частном доме в поселке Лазурный в Курской области произошел пожар после атаки украинского БПЛА.