Перспективы китайцев при возвращении в Россию ушедших автогигантов оценили

Глава НАС Шапарин: Позиции китайцев ослабнут после возвращения в РФ автогигантов

Китайские концерны будут ждать неоднозначные перспективы в случае возвращения в Россию ушедших из страны автогигантов. Такое мнение высказал глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, его слова приводит Autonews.

С одной стороны, отметил он, многие россияне перешли на китайские автомобили вынужденно, так как привычные многим западные, японские и южнокорейские бренды оказались после 2022 года недоступными для большинства граждан. Последнее было во многом обусловлено запретом официальных поставок в РФ и резким ростом цен на фоне усложнения доставки через третьи страны по параллельному импорту.

Кроме того, добавил Шапарин, качество некоторых китайских автомобилей оставляет желать лучшего. Это объясняется в том числе тем, что эти машины заточены в основном под рынок КНР. «Там особенно не принято беречь машины», — пояснил глава НАС. В то же время за последнее время китайский автопром в целом заметно прибавил. На этом фоне автомобили тех же Toyota или Lexus, официальные поставки которых в РФ запрещены, выглядят «настоящими анахронизмами» и не выдерживают конкуренции с новинками из КНР.

Однако за ушедшими из России автобрендами остается надежная репутация и узнаваемость бренда. С момента налаживания официальных поставок граждане успели привыкнуть к качеству тех же южнокорейских брендов вроде Hyundai и Kia. Спрос на эти автомобили в РФ сохранится на высоком уровне после из возвращения. «Мы вполне можем увидеть очереди в их автосалоны», — констатировал Шапарин. Это, скорее всего, поспособствует ослаблению доминирования китайских концернов на российском авторынке.

При этом он призвал не ждать россиян возвращения досанкционных цен на новые автомобили, даже после возвращения западных, японских и южнокорейских брендов. Снижению цен, отметил Шапарин, помешает ежегодное повышение утилизационного сбора на импортные машины. Эта протекционистская мера, предупредил эксперт, никуда не денется в обозримом будущем. Именно рост утильсбора, подчеркнул он, останется главным драйвером удорожания машин на российском рынке в среднесрочной перспективе.