Названа главная причина удорожания новых машин в России

Глава НАС Шапарин: Повышение утильсбора — главный драйвер роста цен на авто в РФ

Регулярное повышение утильсбора не будет способствовать снижению цен на импортные машины в России. Об этом заявил глава Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, его слова приводит Autonews.

Он напомнил, что утильсбор в стране повышается каждый год. На этом фоне ожидать существенного снижения цен на новые машин в РФ не придется в обозримом будущем. Именно рост утильсбора является главным драйвером удорожания автомобилей, подчеркнул Шапарин. «Разумеется, все это будет плюсоваться к ценам на автомобили», — резюмировал он.

На ситуацию с ценами на новые машин в стране также будут оказывать влияние динамика курса рубля к доллару и ключевой ставки. Но ожидать возвращения к досанкционным ценам на машины в России в любом случае не приходится. «Утилизационный сбор никуда не денется», — констатировал Шапарин.

По итогам первых восьми месяцев 2025-го суммарные объемы продаж новых автомобилей в РФ упали на 25 процентов год к году. В Минпромторге прогнозируют сохранение негативной динамики на внутреннем рынке как минимум до конца декабря.

По итогам 12 месяцев, ожидают в ведомстве, реализация новых машин в стране просядет на 25-30 процентов. Глава ГК «Автодом» Андрей Ольховский отмечал, что дальнейшая динамика продаж во многом будет зависеть от ключевой ставки, которая сейчас в целом является заградительной для отрасли. В сложившихся реалиях автозаймы по рыночным ставкам остаются неподъемными для значительной части населения.