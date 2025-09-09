Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:41, 9 сентября 2025Экономика

Названо главное условие оживления российского авторынка

Глава ГК «Автодом» Ольховский: Снижение ключевой ставки оживит продажи машин
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Дальнейшие перспективы продаж новых автомобилей на российском рынке будут во многом зависеть от динамики ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Об этом заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, его слова приводит «Автостат».

Если руководство регулятора продолжит взятый в начале лета курс на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП), российский авторынок может начать постепенно оживать после затяжного падения продаж в первой половине 2025 года. В этом случае, не исключил Ольховский, реализация новых машин в стране по итогам сентября может превысить августовский результат.

Материалы по теме:
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
Все говорят о скором снижении ключевой ставки. Когда россиянам вернут доступную ипотеку и дешевые кредиты?
5 сентября 2025
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая. Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
В России сотнями закрываются автосалоны с машинами из Китая.Неужели эпоха их доминирования подошла к концу?
8 мая 2025

Если же Банк России оставит без изменений ключевую ставку или вовсе увеличит ее, ожидать качественного роста продаж легковушек в стране в обозримом будущем не придется, предупредил аналитик. Скорее всего, резюмировал Ольховский, реализация новых авто в сентябре окажется на уровне около 120 тысяч единиц.

Увеличение продаж на российском авторынке фиксируется несколько месяцев подряд. По итогам июля в РФ продали в общей сложности 120 649 новых легковушек, а в августе показатель достиг 122 235 штук. Несмотря на это, эксперты сходятся во мнении, что по итогам 2025 года суммарная реализация авто в России все равно окажется гораздо ниже прошлогоднего результата. Минпромторг, в частности, спрогнозировал падение на 25-30 процентов. Негативной динамике поспособствует в том числе регулярное повышение утильсбора, жесткая ДКП ЦБ, недоступность автозаймов для значительное части населения, а также общее удорожание новых машин в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились детали удара Израиля по Катару

    Раскрыта роль США в ударе Израиля по Катару

    Корейские дизайнеры восхитились худобой бывшей жены Павла Мамаева

    Топливные гиганты приготовились к обвалу нефтяных цен

    В России предложили национализировать ЖКХ-компании

    Названо главное условие оживления российского авторынка

    Расчленивший транссексуала россиянин попросился на СВО

    Военного блогера проверят после видео об отмывании денег на помощи для СВО

    У мошенников появилась новая схема развода призывников из Москвы

    Лаврова попросили помочь в расследовании дела не выжившего на Burning Man россиянина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости