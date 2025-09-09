Названо главное условие оживления российского авторынка

Глава ГК «Автодом» Ольховский: Снижение ключевой ставки оживит продажи машин

Дальнейшие перспективы продаж новых автомобилей на российском рынке будут во многом зависеть от динамики ключевой ставки Центробанка (ЦБ). Об этом заявил генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский, его слова приводит «Автостат».

Если руководство регулятора продолжит взятый в начале лета курс на ослабление денежно-кредитной политики (ДКП), российский авторынок может начать постепенно оживать после затяжного падения продаж в первой половине 2025 года. В этом случае, не исключил Ольховский, реализация новых машин в стране по итогам сентября может превысить августовский результат.

Если же Банк России оставит без изменений ключевую ставку или вовсе увеличит ее, ожидать качественного роста продаж легковушек в стране в обозримом будущем не придется, предупредил аналитик. Скорее всего, резюмировал Ольховский, реализация новых авто в сентябре окажется на уровне около 120 тысяч единиц.

Увеличение продаж на российском авторынке фиксируется несколько месяцев подряд. По итогам июля в РФ продали в общей сложности 120 649 новых легковушек, а в августе показатель достиг 122 235 штук. Несмотря на это, эксперты сходятся во мнении, что по итогам 2025 года суммарная реализация авто в России все равно окажется гораздо ниже прошлогоднего результата. Минпромторг, в частности, спрогнозировал падение на 25-30 процентов. Негативной динамике поспособствует в том числе регулярное повышение утильсбора, жесткая ДКП ЦБ, недоступность автозаймов для значительное части населения, а также общее удорожание новых машин в стране.