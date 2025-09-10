Экономика
14:51, 10 сентября 2025Экономика

Планы Бельгии использовать активы России назвали грабежом

Политолог Шаповалов: Укравшие российские активы пытаются изобразить невинность
Вячеслав Агапов

Фото: Yves Herman / Reuters

Укравшие российские активы европейцы пытаются изобразить невинность и придать этому поступку законность. Грабежом планы Бельгии на средства РФ назвал политолог, историк, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов, его слова приводит RT.

Ранее глава министерства иностранных дел европейской страны Максим Прево заявил о готовности властей Бельгии согласиться на передачу замороженных в западных странах российских активов Украине. Главным условием такого шага он назвал распределение юридических рисков между странами Евросоюза (ЕС).

По словам Шаповалова, никакая коллективная ответственность, которой пытается прикрыться бельгийский министр, не отменяет факт того, что действия подобного рода являются грабежом. Именно так расценят действия европейских властей другие страны, что испортит репутацию сообщества и подорвет возможности привлекать инвестиции в ЕС.

«Понятно, что российские активы украдены. Но вор, укравший их, пытается изобразить невинность и законность своих действий. В итоге — избежать ответственности. Но так не бывает», — пояснил он.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге с ежегодным посланием о положении дел в Евросоюзе заявила, что организация не намерена конфисковывать российские активы. Вместо конфискации российские средства будут использоваться для выдачи кредитов в виде «репараций» на восстановление Украины.

