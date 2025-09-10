Экономика
11:14, 10 сентября 2025Экономика

Названы города Подмосковья с наиболее подешевевшим жильем

SRG: Заметнее всего цены на готовые квартиры упали в Солнечногорске
Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

За август заметнее всего в Московской области подешевело вторичное жилье в Солнечногорске. В каких городах столичного региона квартиры стали доступнее, выяснила консалтинговая компания SRG. Результаты исследования публикует РБК.

В Солнечногорске, занявшем первое место в рейтинге, цены на «вторичку» снизились на 2,4 процента, достигнув 126,2 тысячи рублей за квадратный метр. Вторую строчку рейтинга заняло Орехово-Зуево — там квадратный метр подешевел на 1,2 процента (99,7 тысячи рублей). Следом идут Сергиев Посад и Домодедово, где стоимость готовых квартир опустилась на 1 процент (138,9 тысячи и 158,2 тысячи рублей за «квадрат»). В Лобне «вторичка» потеряла в цене 0,98 процента, подешевев до 161,7 тысячи рублей. Пятерку лидеров замыкает Серпухов со снижением в 0,77 процента (112,8 тысячи рублей за квадратный метр).

В целом, как отмечают аналитики компании, цены на вторичное жилье в Подмосковье стали снижаться медленнее. В июле пальмой первенства обладало Домодедово — на тот момент средняя стоимость готовых квартир в городе опустилась на 2 процента.

Ранее стали известны районы Москвы с наиболее подешевевшим новостройками. Сильнее всего цены изменились в районе Косино-Ухтомское — там цена квадрата упала на 11,4 процента, до 248,1 тысячи рублей.

