Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с беспилотниками

Президент Польши Навроцкий обсудил с Трампом инцидент с дронами

Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом инцидент с дронами. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он обсудил с американской стороной «многочисленные нарушения воздушного пространства Польши».

«Эта беседа является частью серии консультаций, которые я провожу с нашими союзниками»,— подчеркнул он.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь с 9 на 10 сентября воздушное пространство страны было нарушено. По его словам, беспилотники, которые якобы сбили ночью над Польшей, являются российскими, однако он не привел никаких доказательств этого. В Госдуме допустили, что инцидент стал результатом провокации со стороны Украины.