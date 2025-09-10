Популярная российская юмористка назвала ужасом еду в европейской стране

Юмористка Аранова заявила, что в Великобритании нет вкусных овощей

Популярная российская юмористка Елизавета Варвара Аранова раскрыла впечатления от поездки в Великобританию. В шоу «Бранч», выпуск которого вышел на YouTube, она назвала ужасом еду в этой европейской стране.

«У них вообще нет овощей. Вот все помидоры, которые мы считаем плохими в Москве, там даже таких нет (...). Там прямо ужасные овощи, невкусно», — заявила юмористка. По словам Арановой, до поездки в Великобританию она не подозревала, что овощи так важны для нее.

Она добавила, что в целом путешествие оставило у нее приятные впечатления. Юмористка уточнила, что посетила Англию и Шотландию.

Ранее еду в Англии раскритиковал известный комик и актер Дмитрий Журавлев. Он описал местную кухню словами «прям все невкусно» и заявил, что традиционная английская рыба с картошкой показалась ему слишком жирной.