Против футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело. Ему может грозить до трех лет лишения свободы

На Смолова завели уголовное дело после драки в «Кофемании» на Большой Никитской

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего нападающего сборной России Федора Смолова. Поводом стала драка спортсмена с двумя мужчинами в кафе «Кофемания» на Большой Никитской улице в Москве.

По информации Shot, дело открыто по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». В случае признания вины футболисту может грозить до трех лет лишения свободы.

Пострадавшим является 52-летний Владимир Кузьминов. У него диагностировали перелом нижней челюсти и стенки глазницы. Врачи квалифицировали его травмы как средней тяжести.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Комментируя возбуждение уголовного дела в отношении Смолова, второй потерпевший 47-летний предприниматель из Челябинска Андрей Попелуха заявил Sport24, что претензий к футболисту не имеет.

Я еще ничего не видел, ни с чем не ознакомился. Я не подавал заявление в полицию и претензий к Федору Смолову у меня нет Андрей Попелуха пострадавший житель Челябинска

При этом ранее в беседе с RT один из участников конфликта, имя которого не называется, заявил, что для них было бы достаточно извинений и оплаты лечения. По его словам, «ломать ему жизнь не хотим».

Однако до этого в СМИ появилась информация о том, что подавшему заявление россиянину угрожали неизвестные и требовали забрать документ. «В Челябинске к нему домой приходили какие-то люди. Требовали забрать заявление, угрожали, про его ребенка говорили. Предлагали различные финансовые компенсации. Поэтому решили перестраховаться и наняли охрану», — заявил инсайдер.

Смолов заявлял, что у него вымогали до 20 миллионов рублей

Потасовка произошла утром 28 мая, когда Смолов отмечал победу своего клуба в Российской премьер-лиге. К тому моменту он уже покинул «Краснодар» и находился в статусе свободного агента.

По данным Baza, двое мужчин в кафе обсуждали футболиста и позволили себе оскорбительные высказывания. В ответ Смолов ударил одного из них. Позднее он якобы извинился перед другими посетителями, ставшими свидетелями конфликта.

По словам очевидцев, футболист сначала предлагал оплатить счета гостей, а затем и компенсировать ущерб. Однако ситуация обострилась после информации о том, что потерпевшие стали требовать от спортсмена денежные средства за то, чтобы видео с камер наблюдения не попало в сеть. Сначала сумма составляла один миллион, затем выросла до трех, а следом — до 20 миллионов рублей. Сам Смолов утверждал, что стал жертвой шантажа и отметил, что на эту сумму выложить отказался. При этом один из участников конфликта в разговоре с RT опроверг данную информацию.

Смолов, в свою очередь, утверждал, что пытался решить конфликт напрямую с потерпевшим.

С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим и компенсировать за причиненный вред и моральный ущерб. Но это стало невозможным, потому что появились незнакомые мне люди, которые стали угрожать, шантажировать, что выложат видео, и вымогать деньги Федор Смолов футболист

Жена игрока, модель и блогер Карина Истомина заявила, что «драки абсолютно неприемлемы» и ее муж «очень сожалеет о случившемся». Она подчеркнула, что Смолов долгое время подвергался травле и буллингу, но никогда не проявлял агрессии к близким.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В МВД сообщили, что по факту инцидента продолжается проверка. Ранее там уточняли, что в больницу поступал 47-летний житель Челябинска с травмами после конфликта в «Кофемании». Ведомство подтвердило, что личность Смолова установили, но допросить его не удалось, так как он покинул Россию. Сейчас полиция ждет окончательных результатов обследования пострадавшего. Если вред здоровью признают тяжким, уголовное дело могут переквалифицировать на более серьезную статью.

Ранее в этом же кафе подрались Кокорин и Мамаев

Примечательно, что это не первый скандал с футболистами в «Кофемании» на Большой Никитской улице. В 2018 году в том же заведении произошла драка с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева. Тогда пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак и глава НАМИ Сергей Гайсин. Оба игрока получили реальные сроки.

Любопытно, что сам Смолов в те годы призывал наказать коллег, но просил не превращать дело в «показательную порку». «Я верю, что если бы я находился в этот момент с ними, этого бы не произошло», — говорил он тогда.