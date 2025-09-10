Культура
20:17, 10 сентября 2025

Пугачева рассказала о влюбленности в Галкина

Алла Пугачева заявила, что в их браке с Галкиным царит абсолютная гармония
Ольга Коровина

Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / Globallookpress.com

Певица Алла Пугачева заявила, что счастлива в пятом браке с комиком и телеведущим Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом). Об этом артистка рассказала в интервью проекту «Скажи Гордеевой» (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом) на YouTube.

«Я влюбилась, и все. Поняла, что это то, что нужно. И он понял», — описала Пугачева начало романа с Галкиным.

Исполнительница призналась, что между ней и супругом сложилась абсолютная гармония. Она подчеркнула, что их связала не только интимная жизнь, но и дружба, понимание и поддержка, необходимые для построения семьи. По мнению Пугачевой, такой союз стал возможным, поскольку они с партнером получили схожее воспитание в своих семьях.

Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, до этого артистка состояла в браке четыре раза. Пара воспитывает 11-летних двойняшек — сына Гарри и дочь Лизу. В 2022 году Галкин был признан иноагентом, супруги вместе с детьми переехали в Израиль.

Ранее Пугачева призналась, что вышла замуж за исполнителя Филиппа Киркорова по просьбе его матери. По словам артистки, она планировала за три года помочь карьере Киркорова, а затем расстаться с ним.

