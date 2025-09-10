Раскрыт возможный многомиллионный гонорар Пугачевой за интервью

Продюсер Дзюник: Пугачевой могли заплатить миллион долларов за интервью

Певица Алла Пугачева могла получить миллион долларов (более 84 миллионов рублей) за большое интервью. Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник в разговоре с «Абзацем».

Продюсер сообщил, что Пугачева решилась дать интервью об эмиграции и личной жизни за огромную сумму. По его мнению, таким образом исполнительница поставила «жирный крест» на своей карьере, поскольку отношение аудитории к ней изменится.

«Раньше ее воспринимали как жену, уехавшую за мужем. Сейчас ее будут воспринимать как врага народа», — пояснил Дзюник, ранее работавший концертным директором певца Филиппа Киркорова.

В интервью Пугачева призналась, что вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) приняла решение об отъезде из России после того, как ее дети столкнулись с травлей со стороны одноклассников.

Артистка также заявила, что не считает себя предателем Родины. По мнению Пугачевой, Родина предала ее.