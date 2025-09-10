Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:05, 10 сентября 2025Культура

Раскрыт возможный многомиллионный гонорар Пугачевой за интервью

Продюсер Дзюник: Пугачевой могли заплатить миллион долларов за интервью
Ольга Коровина

Кадр: Скажи Гордеевой / YouTube (автор канала Катерина Гордеева признана Минюстом иностранным агентом)

Певица Алла Пугачева могла получить миллион долларов (более 84 миллионов рублей) за большое интервью. Об этом заявил продюсер Леонид Дзюник в разговоре с «Абзацем».

Продюсер сообщил, что Пугачева решилась дать интервью об эмиграции и личной жизни за огромную сумму. По его мнению, таким образом исполнительница поставила «жирный крест» на своей карьере, поскольку отношение аудитории к ней изменится.

«Раньше ее воспринимали как жену, уехавшую за мужем. Сейчас ее будут воспринимать как врага народа», — пояснил Дзюник, ранее работавший концертным директором певца Филиппа Киркорова.

В интервью Пугачева призналась, что вместе с мужем Максимом Галкиным (признан Минюстом иностранным агентом) приняла решение об отъезде из России после того, как ее дети столкнулись с травлей со стороны одноклассников.

Артистка также заявила, что не считает себя предателем Родины. По мнению Пугачевой, Родина предала ее.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Родина меня предала». Пугачева впервые за много лет дала большое интервью. Что она сказала о России, эмиграции и личной жизни?

    Найдена самая дорогая в Москве арендная квартира

    Американский бизнес в Китае впал в пессимизм

    Европейский город затопило после сильных ливней

    Раскрыт возможный многомиллионный гонорар Пугачевой за интервью

    Снаряды в российские САУ загрузят роботами

    Девочку за волосы потащили в кусты в российском регионе

    Мужчина ударил туриста ножом в квартире и протащил его бездыханное тело по коридору

    В Совфеде прокомментировали применение Польшей 4-й статьи Устава НАТО

    Популярного актера избили в баре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости