15:46, 10 сентября 2025Ценности

Раскрыта стоимость роскошного образа Хабиба Нурмагомедова

Стоимость роскошного образа спортсмена Нурмагомедова составила 125 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Раскрыта стоимость роскошного образа российского бойца смешанного стиля (MMA), непобежденного чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Соответствующую информацию опубликовали стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) в Telegram-канале.

Модные эксперты рассказали, что цена серо-голубой футболки Dior 36-летнего спортсмена составляет 79,5 тысячи рублей. Помимо этого, специалисты обратили внимание на солнцезащитные очки Louis Vuitton за 46 тысяч рублей, в которых позировал Нурмагомедов.

По данным издания, общая стоимость всех упомянутых изделий составила 125,5 тысячи рублей.

В марте 2021 года роскошный минивэн Хабиба Нурмагомедова привлек внимание фанатов. Спортсмен поделился серией снимков, на которых показал салон минивэна Mercedes Benz Vito.

