Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:47, 10 сентября 2025Силовые структуры

Раскрыто возможное местонахождение сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге террориста

Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге террорист может быть в Курганской области
Варвара Митина (редактор)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге Иван Корюков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может быть в Курганской области. Об этом пишет РИА Новости.

В главке МВД по Курганской области подчеркнули, что это пока что предположение.

Ранее сообщалось, что Корюков одет в черную куртку и белую кепку. На мужчине также может быть толстовка светлого цвета, темно-синие штаны и кроссовки черного цвета с логотипом «Найк».

Корюков вместе с напарником Александром Черепановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытались сжечь военкомат. Об их побеге стало известно 1 сентября. По предварительной информации, они выбрались из камеры, взломали чердак в шестом корпусе и ушли по крышам церкви, СИЗО и больницы. Черепанов уже задержан.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    МИД Украины обратился к Западу после нарушения воздушного пространства Польши

    Российские военные уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море

    Российский город заволокло дымом из-за пожара на мебельном складе

    Знакомство с бойцом ВСУ в соцсетях обернулось для россиянки обвинениями в госизмене

    Оппозиционера приговорили к большому сроку за вербовку россиян

    Туск доложил генсеку НАТО о беспилотниках над Польшей

    Финская Patria представила БТР Trackx на замену M113 и МТ-ЛБ

    В Польше созвали экстренное заседание правительства

    Цены в Китае снизились

    Журналист Херш оценил версию о причастности украинца к подрыву «Северных потоков»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости