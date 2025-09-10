Раскрыто возможное местонахождение сбежавшего из СИЗО в Екатеринбурге террориста

Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге террорист может быть в Курганской области

Сбежавший из СИЗО в Екатеринбурге Иван Корюков (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) может быть в Курганской области. Об этом пишет РИА Новости.

В главке МВД по Курганской области подчеркнули, что это пока что предположение.

Ранее сообщалось, что Корюков одет в черную куртку и белую кепку. На мужчине также может быть толстовка светлого цвета, темно-синие штаны и кроссовки черного цвета с логотипом «Найк».

Корюков вместе с напарником Александром Черепановым (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) пытались сжечь военкомат. Об их побеге стало известно 1 сентября. По предварительной информации, они выбрались из камеры, взломали чердак в шестом корпусе и ушли по крышам церкви, СИЗО и больницы. Черепанов уже задержан.