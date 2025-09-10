Эксперт ООН Никулин: Большинство опасных вирусов в Россию завезли с Украины

Бывший член комиссии Организации Объединенных Наций (ООН) по разоружению, военный эксперт Игорь Никулин заявил aif.ru, что большинство опасных микроорганизмов было завезено в Россию с территории Украины.

Никулин предупредил, что против России ведется перманентная биологическая война. «И мы это, в общем-то, уже вполне прочувствовали. Было много [вирусов] завезено особенно с территории Украины», — отметил собеседник издания.

По его словам, за последние десять лет зафиксировано более 300 случаев завоза африканской чумы свиней. «Корь, краснуха, ботулизм, бешенство, атипичная пневмония — все это завезено», — уточнил спикер.

Он обратил внимание, что «даже COVID-19 попал [в Россию] в основном с территории Украины». По информации Никулина, с октября 2019 года в городе Мерефа в Харьковской области «проводились испытания этого вируса».

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в Россию из недружественных стран могли преднамеренно завезти опасные виды растений, животных и микроорганизмов. Он назвал это способом биологической борьбы против страны.