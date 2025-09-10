Россия
15:10, 10 сентября 2025Россия

Россиянин остался инвалидом после рыбалки

Житель Брянской области остался инвалидом после рыбалки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Брянской области остался инвалидом после рыбалки. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянин во время отдыха закинул удочку и зацепился за провод под напряжением. Он получил сильный удар током и лишился возможности работать.

Прокурор подал в Севский районный суд на компанию «Брянскэнерго» с просьбой взыскать с нее деньги в пользу пострадавшего: выплаты за утраченный заработок в 155 тысяч рублей, 11 тысяч на лечение и 7 миллионов — в качестве моральной компенсации.

Но суд выяснил, что рыбак по своей невнимательности получил тяжелую травму. Компанию обязали выплатить сотруднику 155 тысяч рублей как сумму утраченного заработка. Компенсацию гражданин получил только в размере 50 тысяч рублей.

До этого стало известно, что пожилого мужчину увезли в реанимацию с рыбалки в Бурятии, его пронзил разряд тока мощностью 10 тысяч ватт.

