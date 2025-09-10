Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 10 сентября 2025Мир

Россиянин засудил украинцев в США за русофобию

Россиянин добился увольнения украинцев в США из-за русофобии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

В США гражданин России подал в суд на украинцев из-за русофобии и выиграл дело, пишет Telegram-канал «Кровавая барыня».

Как рассказал политолог Дмитрий Раевский, на работающего в США россиянина, который открыто поддерживал Россию, пожаловались украинцы. В результате его уволили.

Однако уволенный россиянин, чье имя не указывается, подал в суд и выиграл дело. Теперь ему выплачивают компенсацию.

Ранее суд в американском городе Чикаго постановил компенсировать гражданке РФ Аделии Муслимовой 20 тысяч долларов по делу о дискриминации по национальному признаку. Муслимова рассказала, что в феврале 2023 года обратилась в один из местных салонов, однако работавшая там украинка не стала предоставлять услугу из-за ее происхождения из России. В связи с этим она решила подать в суд на американскую компанию, не прибегая к услугам адвоката.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Нетаньяху выступил с обвинением в адрес Катара после удара по Дохе

    В Париже протестующие заблокировали Лионский вокзал

    Россиянин засудил украинцев в США за русофобию

    У жены польского премьер-министра угнали автомобиль

    Мужчина похитил собственных детей и скрывался с ними в лесу. Его пытались выследить четыре года и в итоге застрелили

    Сийярто высказался об атаках ВСУ на нефтепровод «Дружба»

    Мужчина сорвал чужую свадьбу и расправился с сыном молодоженов

    Премьер Венгрии прокомментировал инцидент с дронами в Польше

    Капризов отклонил предложение клуба НХЛ о контракте на 128 миллионов долларов

    Врач оценила пользу ежедневного бокала вина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости