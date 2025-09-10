Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 10 сентября 2025Путешествия

Россиянка описала страну Центральной Америки фразой «ад на колесах»

Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Unsplash

Российская путешественница Марина Ершова описала одну страну в Центральной Америке фразой «ад на колесах». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша отправилась в Никарагуа на машине и рассказала, что провела со своим молодым человеком в пробке на границе более пяти часов из-за тяжелогрузов. «Первое, что нас встретило, — не пальмы и не улыбки пограничников, а стена фур. Они стояли в два ряда, нагло перегородив все пространство, как будто это не пограничный переход, а их личная дача», — добавила Ершова.

Материалы по теме:
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
«Женская сила здесь настоящая». Россияне нашли в Латинской Америке страну безопаснее Мексики. Чем она их удивила?
17 июля 2025
«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?
«Русский человек потеряет тут голову». Сальвадор прослыл самой опасной страной мира. Но почему российские туристы от него без ума?
3 сентября 2025

Девушка рассказала, что за организацией движения машин никто не следил. При этом пограничный контроль в этой латиноамериканской стране очень строгий и пройти его обязаны все приезжающие люди. «Твой автомобиль прогоняют через огромный рентген, чтобы убедиться, что ты не везешь ящик с контрабандой», — подчеркнула путешественница.

Россиянка также сравнила первые впечатления от страны и поездку с экзаменом. Она отметила, что без чувства юмора выдержать нервное напряжение при въезде невозможно. «Потому что если ты не научишься смеяться, когда стоишь в пыли между фурами, слушаешь клаксон и ощущаешь, как солнце медленно поджаривает твои мозги, то Никарагуа тебя не примет», — пришла к выводу туристка.

Ранее Ершова побывала в Гондурасе и описала местных женщин фразой «плечи шире, чем у мужиков». Автор публикации объяснила, что женщины в этой стране очень крепкие по телосложению, а также имеют громкие голоса.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Политолог назвал ставшую угрозой страну-соседа России

    Уголовник вышел покурить из машины и погубил малолетних сына и дочь

    Диспетчер службы спасения рассказал о самых глупых поводах для звонков

    Сыгравшая Наташу Ростову британская актриса снялась в латексных трусах

    Положение Запада описали фразой «гражданская война»

    На Украине началась подготовка к мобилизации женщин

    В России покажут фильм «Кремлевский волшебник»

    Польша подняла в небо самолеты на фоне якобы активности России

    Тимати ответил СБУ на объявление его в розыск словами из песни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости