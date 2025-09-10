Россиянка описала страну Центральной Америки фразой «ад на колесах»

Российская путешественница Марина Ершова описала одну страну в Центральной Америке фразой «ад на колесах». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Тревел-блогерша отправилась в Никарагуа на машине и рассказала, что провела со своим молодым человеком в пробке на границе более пяти часов из-за тяжелогрузов. «Первое, что нас встретило, — не пальмы и не улыбки пограничников, а стена фур. Они стояли в два ряда, нагло перегородив все пространство, как будто это не пограничный переход, а их личная дача», — добавила Ершова.

Девушка рассказала, что за организацией движения машин никто не следил. При этом пограничный контроль в этой латиноамериканской стране очень строгий и пройти его обязаны все приезжающие люди. «Твой автомобиль прогоняют через огромный рентген, чтобы убедиться, что ты не везешь ящик с контрабандой», — подчеркнула путешественница.

Россиянка также сравнила первые впечатления от страны и поездку с экзаменом. Она отметила, что без чувства юмора выдержать нервное напряжение при въезде невозможно. «Потому что если ты не научишься смеяться, когда стоишь в пыли между фурами, слушаешь клаксон и ощущаешь, как солнце медленно поджаривает твои мозги, то Никарагуа тебя не примет», — пришла к выводу туристка.

Ранее Ершова побывала в Гондурасе и описала местных женщин фразой «плечи шире, чем у мужиков». Автор публикации объяснила, что женщины в этой стране очень крепкие по телосложению, а также имеют громкие голоса.