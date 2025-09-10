Семья купила на аукционе складское помещение и нашла внутри останки двух детей

В Новой Зеландии семья купила складское помещение и нашла внутри мертвых детей

В Новой Зеландии начался суд над женщиной, которая расправилась со своими детьми и спрятала их останки в складском помещении. Об этом сообщает Radio New Zealand.

Считается, что урожденная кореянка Джи Ын Ли дала своим детям — шестилетнему Мину Джо и восьмилетней Юне Джо — смертельную дозу снотворного в июне или июле 2018 года. Предполагается, что она сделала это, не выдержав потери мужа: его не стало в 2017 году от рака. Совершив преступление, Ли завернула останки детей в полиэтиленовые пакеты, положила их в чемоданы и оставила в складском помещении.

После этого женщина уехала в Корею и сменила имя на Хакен Ли. В апреле 2022 года у Ли начались финансовые трудности, и она перестала платить за склад. Вскоре его на аукционе купила новозеландская семья. Вместе с помещением они получили доступ к его содержимому и нашли останки детей.

Это спровоцировало расследование и привело полицейских к Ли. Первоначально рассмотрение дела назначили на 2024 год, но затем отложили на год. Ожидается, что суд над женщиной будет длиться около четырех недель.

