США в 15 раз сократят финансирование своей армии в Европе

Министерство войны США в 15 раз сократит бюджет американских войск в Европе

Министерство войны США хочет сократить финансирование боеготовности американских войск в Европе в 2026 году почти в 15 раз по сравнению с бюджетом 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, согласно документам европейского сегмента программы Army Prepositioned Stocks-2 (APS-2), обеспечивающей американские склады предварительного размещения, финансирование на ее реализацию сокращаются на протяжении уже 4 лет.

В частности, в 2023 году США выделяли на программу 495 миллионов долларов, в 2024 почти в два раза меньше — 251,7 миллионов долларов. В 2025 году бюджет составил 116,9 миллионов долларов, а в 2026 — лишь 33,4 миллиона долларов.

В проекте бюджета на следующий год указано, что сокращение финансирования связано с меморандумом шефа Пентагона Пита Хегсета, в котором он предписал армии упразднять устаревшие программы, а также ставить в приоритет высокотехнологичные проекты. Министр войны также распорядился перевести программу APS-2 в так называемый «режим поддержания».

26 июня представитель Пентагона сообщил, что США сократили траты на поддержку Украины на 2026 финансовый год. Под сокращение попали два фонда — фонд поддержки коалиции и инициатива по оказанию помощи в сфере безопасности.