В России отреагировали на стягивание Польшей военной техники к границе с Белоруссией

Климов назвал неосмотрительным решение Польши стянуть войска к Белоруссии

Белоруссия — это составная часть Союзного государства с Россией, поэтому стягивание Польшей техники к границе — это неосмотрительно, отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Стягивая боевую технику к границе Союзного государства Россия-Белоруссия, Польша рискует вызвать при определенном стечении обстоятельств такие последствия, которые точно не будут позитивно восприняты польским народом. Все-таки надо соразмерять свои действия с реальностью. Это общая граница безопасности. Это категорически меняет дело. Хотелось бы, чтобы в Варшаве это все понимали», — высказался Климов.

Ранее Польша направила военную технику к границе с Белоруссией из-за инцидента с дронами. Очевидцы рассказали об активном перемещении польских войск, включая колонны бронетехники. Отмечается, что это событие совпало с обсуждением в Варшаве возможности задействовать четвертую статью Договора о НАТО, предусматривающую консультацию с союзниками по альянсу в случае угрозы безопасности.

10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что ночью над территорией страны были сбиты российские БПЛА. При этом каких-либо доказательств на данный момент он не привел.