Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:19, 10 сентября 2025Экономика

Tesla продолжила терять популярность на одном из ключевых рынков

SCMP: Продажи премиальных электрокаров Tesla упали в КНР почти на 10 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Patrick Pleul / Pool / Reuters

Компания Tesla не смогла остановить падение ее популярности на китайском рынке премиальных электромобилей. Об этом сообщило издание South China Morning Post (SCMP).

Оказалось, что по данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA), в прошлом месяце американский автопроизводитель передал клиентам на материке 57 тысяч 152 автомобиля Model 3 и Model Y, произведенных в Шанхае. Это на 9,9 процентов меньше, чем годом ранее.

Таким образом, серия неудач Tesla продолжается уже шесть месяцев подряд. Попытки компании переманить потребителей у таких конкурентов, как Xpeng, с помощью снижения цен, беспроцентных кредитов и запуска новых моделей потерпели фиаско.

Как известно, на американском рынке положение Tesla тоже вызывает опасения у экспертов. Там, в августе доля этой компании упала до почти восьмилетнего минимума. Потребители все чаще выбирали электромобили конкурентов пренебрегая устаревшим модельным рядом Tesla.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Раскрыта возможная дата выхода на свободу «королевы марафонов» Блиновской

    В лесополосе российского региона нашли мертвым 26-летнего военного

    Тарасова отреагировала на получение российским фигуристом немецкого гражданства

    В крупное кадровое агентство российского города пришли полицейские

    Москвичка устроила курятник на балконе новостройки и попала на видео

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Орбан отреагировал на инцидент с дронами в Польше

    В Москве прошел рейд в хостеле после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Раскрыты последствия инцидента с дронами для отношений Польши и России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости