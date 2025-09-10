Мир
Токио закроет все японские центры в России

Токио решил закрыть все японские центры в России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Власти Японии приняли решение закрыть все японские центры в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Центры находятся в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Учреждения занимаются поддержкой реформ в сфере рыночной экономики, а также обучением японскому языку и деловым навыкам российских специалистов.

Ранее китайский портал Sohu обратил внимание на сигнал России для Японии. Утверждалось, что российские военные учения на Камчатке показали Японии, что в Тихом океане недопустимы провокации.

Перед этим сообщалось, что встреча президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ — вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ — попала на главную страницу в японских газетах. В ролике, который распространили СМИ, глава государства встретил вдову в Кремле и подарил ей цветы.

