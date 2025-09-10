Трамп обсудит с президентом Польши инцидент с дронами

Reuters: США следят за сообщениями о БПЛА, Трамп проведет переговоры с Навроцким

Администрация президента США Дональда Трампа внимательно следит за сообщениями об инциденте с проникновением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в воздушное пространство Польши. Он проведет переговоры с президентом страны Каролем Навроцким, сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

«Президент Трамп и Белый дом отслеживают сообщения из Польши, и у президента Трампа есть планы поговорить сегодня с президентом Навроцким», — приводит агентство фрагмент из электронного письма от представителя Белого дома.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь на 10 сентября было нарушено воздушное пространство страны. Позже, не приведя никаких доказательств, он сказал, что дроны, которые сбили ночью, якобы являются российскими.

Временный поверенный в делах России в Варшаве Андрей Ордаш отметил, что БПЛА, о которых заявляет Польша, влетели в воздушное пространство страны со стороны Украины.