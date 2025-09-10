Мир
09:02, 10 сентября 2025

Туск доложил генсеку НАТО о беспилотниках над Польшей

Премьер Туск доложил генсеку НАТО Рютте о сбитых беспилотниках над Польшей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск доложил генсеку НАТО Марку Рютте о сбитых беспилотниках над страной. Об этом он сообщил в соцсети Х.

«Я проинформировал генерального секретаря НАТО о текущей ситуации и мерах, которые мы приняли в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство», — написал польский премьер.

Туск добавил, что польская сторона находится в постоянном контакте с руководством Североатлантического альянса.

Ранее премьер Польши созвал экстренное заседание правительства в связи с заявлениями о нарушении воздушного пространства страны.

