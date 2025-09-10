У мигрантов в России остался последний день для легализации

В России у мигрантов остался последний день для легализации пребывания в стране. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.

Срок, в который приезжие обязаны урегулировать свой правовой статус, завершается в среду, 10 сентября. Если этого сделать не получается, мигранты должны выехать из России. С 11 сентября приезжих, не урегулировавших свой статус, начнут выдворять из страны.

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ, который продлил мигрантам срок утверждения своего положения в стране до 10 сентября. Документом глава государства изменил пункт 1 и пункт 10 указа «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства РФ в связи с применением режима высылки».

В России с февраля начал работать специальный реестр для мигрантов, подлежащих высылке из страны. Сам же процесс высылки приезжих был упрощен.