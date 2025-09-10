Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:31, 10 сентября 2025Россия

У мигрантов в России остался последний день для легализации

У мигрантов в РФ 10 сентября истекает срок на урегулирование правового статуса
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В России у мигрантов остался последний день для легализации пребывания в стране. Об этом сообщает МВД, передает ТАСС.

Срок, в который приезжие обязаны урегулировать свой правовой статус, завершается в среду, 10 сентября. Если этого сделать не получается, мигранты должны выехать из России. С 11 сентября приезжих, не урегулировавших свой статус, начнут выдворять из страны.

Материалы по теме:
«Рубить сук, на котором сидит экономика» Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
«Рубить сук, на котором сидит экономика»Что на самом деле происходит с мигрантами в России и почему страна от них не откажется?
23 июня 2025
«Их отношение к стране только ухудшится» Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
«Их отношение к стране только ухудшится»Детей мигрантов не возьмут в школы без знания русского. К чему это приведет?
12 декабря 2024
«Хозяин спросил, не террористка ли она» Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
«Хозяин спросил, не террористка ли она»Россиян убеждают, что вокруг них все больше опасных мигрантов. Почему это не так?
1 июля 2024

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ, который продлил мигрантам срок утверждения своего положения в стране до 10 сентября. Документом глава государства изменил пункт 1 и пункт 10 указа «О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства РФ в связи с применением режима высылки».

В России с февраля начал работать специальный реестр для мигрантов, подлежащих высылке из страны. Сам же процесс высылки приезжих был упрощен.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ за ночь выпустили по России свыше сотни беспилотников

    Моди оценил слова Трампа о торговых переговорах Индии и США

    У мигрантов в России остался последний день для легализации

    Юмористка убежала со сцены из-за пикантной проблемы

    Назван способ изменить отношение европейских элит к России

    Обнаружен скрытый вред «Оземпика» для женщин

    В российском колледже раскрыли схему по хищению миллионов

    В США заявили о возможном убийстве Зеленского

    Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши

    Польша закрыла два аэропорта из-за «незапланированной военной активности»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости