Украина выпустила десятки дронов по России

Минобороны России: Системы ПВО перехватили 32 украинских дрона

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по России десятки дронов чуть больше чем за два часа. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) срабатывали с 11:45 до 14:00 по московскому времени. Всего атакам подверглись три российских региона.

Так, над Белгородской областью уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, над Курской областью перехватили два и еще один — над Краснодарским краем. Помимо того, четыре БПЛА сбили над акваторией Черного моря.

В этот же день стало известно, что российскими военными был уничтожен безэкипажный катер украинских войск в Черном море. В оборонном ведомстве уточнили, что объект противника ликвидировали силы Черноморского флота около 7:10.