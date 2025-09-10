Спорт
16:16, 10 сентября 2025

В Госдуме предложили наказание для Смолова за драку в кафе

Свищев предложил обязать Смолова читать лекции спортсменам за драку в кафе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев . Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре Дмитрий Свищев предложил наказание для футболиста Федора Смолова за драку в кафе «Кофемания». Об этом сообщает ТАСС.

По мнению депутата, спортсмен мог бы читать лекции для молодых спортсменов. «Объясняя, как им поступать не нужно, рассказывая об этических аспектах. Он мог бы стать таким амбассадором кодекса этики российского спорта», — отметил Свищев.

Ранее адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова назвала возможное наказание для Смолова за драку. По ее словам, футболисту грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее, 10 сентября, сообщалось, что суд отпустил футболиста под обязательство о явке. В отношении Смолова возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») УК РФ.

Конфликт в кафе «Кофемания» произошел 28 мая, но видео попало в сеть лишь 5 июля. На следующий день футболист прокомментировал произошедшее, заявив, что «нельзя давать волю эмоциям и проявлять агрессию, даже когда тебя оскорбляют и провоцируют». МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.


    
