Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:35, 10 сентября 2025Силовые структурыЭксклюзив

Адвокат высказалась о возможном наказании для футболиста Смолова за драку в кафе

Адвокат Власова: Футболисту Смолову грозит лишение свободы на срок до 3 лет
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Футболисту Федору Смолову после драки в кафе «Кофемания» грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщила адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Возможное наказание она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в отношении футболиста возбуждено уголовное дело из-за инцидента в московском кафе «Кофемания».

«Правоохранительными органами было принято решение возбудить дело по статье 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкции этой статьи подразумевают ограничение свободны до трех лет либо лишение свободы на тот же срок», — рассказала адвокат.

Согласно неофициальной информации из интернета, пострадавший получил переломы, указала Власова. Если это подтвердится, статью могут изменить на более тяжкую — причинение тяжкого вреда здоровью, добавила она.

«В таком случае наказание может быть более строгим — лишение свободы на срок до восьми лет. В деле немаловажны и последствия повреждения — какой урон здоровью был нанесен. Повторюсь, результаты медицинского заключения пока что неизвестны. Опять же, если выяснится, что инцидент произошел из хулиганских побуждений (статья 111 УК РФ пункт "б"), ему грозит срок до десяти лет лишения свободы», — высказалась собеседница «Ленты.ру».

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован. 6 июля Смолов прокомментировал произошедшее. МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России ответило на заявление Польши о падении дронов на ее территории

    14-летняя россиянка исчезла по дороге в школу

    На Украине заметили новую модификацию «Богданы»

    Стало известно о многомиллионных заработках мужа Ивлеевой

    Уехавшая из России Пугачева высказалась о предательстве Родины

    Россиянин собрал в гараже семь «машин времени»

    Названы последствия применения статьи Устава НАТО из-за инцидента с дронами в Польше

    Десятки нелегалов нашли в одном из хостелов Москвы. Рейд провели после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами

    Евросоюз отказал Януковичу

    В деле о хищениях на строительстве обороны на границе с Украиной появился новый поворот

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости