Адвокат высказалась о возможном наказании для футболиста Смолова за драку в кафе

Адвокат Власова: Футболисту Смолову грозит лишение свободы на срок до 3 лет

Футболисту Федору Смолову после драки в кафе «Кофемания» грозит лишение свободы на срок до трех лет, сообщила адвокат, председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Возможное наказание она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в отношении футболиста возбуждено уголовное дело из-за инцидента в московском кафе «Кофемания».

«Правоохранительными органами было принято решение возбудить дело по статье 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкции этой статьи подразумевают ограничение свободны до трех лет либо лишение свободы на тот же срок», — рассказала адвокат.

Согласно неофициальной информации из интернета, пострадавший получил переломы, указала Власова. Если это подтвердится, статью могут изменить на более тяжкую — причинение тяжкого вреда здоровью, добавила она.

«В таком случае наказание может быть более строгим — лишение свободы на срок до восьми лет. В деле немаловажны и последствия повреждения — какой урон здоровью был нанесен. Повторюсь, результаты медицинского заключения пока что неизвестны. Опять же, если выяснится, что инцидент произошел из хулиганских побуждений (статья 111 УК РФ пункт "б"), ему грозит срок до десяти лет лишения свободы», — высказалась собеседница «Ленты.ру».

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован. 6 июля Смолов прокомментировал произошедшее. МВД тогда не стало возбуждать уголовное дело.

