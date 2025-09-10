В Кремле указали на отсутствие аргументов у ЕС и НАТО против России

У Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса нет аргументов против России в своих обвинениях, которые они ежедневно предъявляют в адрес Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Руководство Евросоюза и НАТО ежедневно обвиняет нашу страну в провокациях. Причем чаще всего даже не пытаясь представить какую-либо аргументацию», — указал представитель Кремля.
Так Песков прокомментировал бездоказательные заявления польских властей, а также других европейских политиков о том, что влетевшие в воздушное пространство Польши беспилотные летательные аппараты (БПЛА) якобы являются российскими.
Ранее Песков переадресовал вопрос об инциденте с БПЛА в Министерство обороны (МО) России. Он также сообщил, что ему неизвестно о возможных запросах на контакты от властей Польши.