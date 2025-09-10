Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 10 сентября 2025Мир

В Кремле указали на отсутствие аргументов у ЕС и НАТО против России

Песков: У ЕС и НАТО нет аргументов против России в своих обвинениях
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kacper Pempel / Reuters

У Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса нет аргументов против России в своих обвинениях, которые они ежедневно предъявляют в адрес Москвы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Руководство Евросоюза и НАТО ежедневно обвиняет нашу страну в провокациях. Причем чаще всего даже не пытаясь представить какую-либо аргументацию», — указал представитель Кремля.

Так Песков прокомментировал бездоказательные заявления польских властей, а также других европейских политиков о том, что влетевшие в воздушное пространство Польши беспилотные летательные аппараты (БПЛА) якобы являются российскими.

Ранее Песков переадресовал вопрос об инциденте с БПЛА в Министерство обороны (МО) России. Он также сообщил, что ему неизвестно о возможных запросах на контакты от властей Польши.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Путин высказался о помощи бойцам СВО

    МИД потребовал у ООН предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче

    Раскрыта возможная дата выхода на свободу «королевы марафонов» Блиновской

    В лесополосе российского региона нашли мертвым 26-летнего военного

    Тарасова отреагировала на получение российским фигуристом немецкого гражданства

    В крупное кадровое агентство российского города пришли полицейские

    Москвичка устроила курятник на балконе новостройки и попала на видео

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Орбан отреагировал на инцидент с дронами в Польше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости