В Кремле ответили на вопрос о контактах с Польшей из-за инцидента с БПЛА

Песков сообщил, что ему неизвестно о запросах на контакты от Польши
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что ему неизвестно о возможных запросах на контакты от властей Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, насколько мне известно — нет. В Кремль — нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Кроме того, Песков переадресовал вопрос о якобы российских беспилотных летательных аппаратах (БПЛА), оказавшихся в воздушном пространстве Польши, в Министерство обороны (МО) России.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в ночь с 9 на 10 сентября было нарушено воздушное пространство республики. Он без приведения каких-либо доказательств сообщил, что залетевшие на территорию страны беспилотники якобы принадлежат России. При этом Туск подчеркнул, что инцидент с дронами не позволяет говорить о начале войны между Варшавой и Москвой.

