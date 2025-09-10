Силовые структуры
В крупное кадровое агентство российского города пришли полицейские

В Петербурге по делу о незаконной миграции обыскали кадровое агентство
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге обыскали кадровое агентство по делу о незаконной миграции. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, утром 10 сентября свыше 100 сотрудников экономической полиции провели около 50 обысков по адресам, связанным с «Лидер Консалт». Компания занимается привлечением трудовых мигрантов на предприятия города и в другие регионы. Основные заказчики их услуг общепит, доставка, девелопмент. Также они помогают с юридическим оформлением и медициной, необходимой для получения разрешения на работу.

Крупнейшим активом группы компаний было ООО «Лидер консалт персонал» с выручкой до 15 миллиардов рублей в год и официальным штатом сотрудников 6,8 тысячи человек. Но в июне этого года компания была ликвидирована. Медицинское направление компании представлено ООО «Медпроф» с выручкой за 2024 год в размере 750 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в российском регионе осудили промышлявшую фиктивными браками группировку.

