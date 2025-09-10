В Польше заявили о падении обломков дрона на жилой дом

RMF24: В Польше обломки беспилотника повредили жилой дом

Обломки, предположительно, беспилотника повредили жилой дом в городе Вырыки в Люблинском воеводстве Польши. Об этом сообщает RMF24.

В результате падения обломков была повреждена крыша здания. Пострадавших нет.

Представитель местной полиции Анджей Фийолек рассказал, что сообщение поступило от жителей и на данный момент ведется расследование инцидента.

На вопрос, получала ли полиция другие сообщения от жителей Люблинского воеводства относительно фрагментов беспилотника, представитель ответил, что «мы проверяем всю информацию и реагируем на все сообщения».

Ранее польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что прошедшей ночью было нарушено воздушное пространство Польши. Заместитель министра национальной обороны республики Цезарий Томчик написал, что над Польшей продолжается операция по нейтрализации объектов, которые нарушили границу.