В Раде заявили о предложении военкомата выкупать мобилизованных

Скороход: Военкомы в Киеве предлагают выкупать мобилизованных за $30 тыс.
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Сотрудники военкомата, расположенного в районе «Дарницкого вагоноремонтного завода» (ДВРЗ) в Киеве, предлагают родственникам выкупать мобилизованных граждан за 30 тысяч долларов. Об этом рассказала депутат Верховной Рады Анна Скороход в интервью телеведущей Лане Шевчук, опубликованном на ее YouTube-канале.

«На днях человек попал на ДВРЗ, его "упаковали", его привезли на ДВРЗ, и его родственникам приходит смс с предложением выкупить его с ДВРЗ, чтобы он оттуда вышел за 30 тысяч долларов», — заявила Скороход.

Депутат отметила, что написала по данному факту заявление в Государственное бюро расследований Украины.

Ранее сообщалось, что власти Украины планируют срочно мобилизовать 122 тысячи человек из-за ситуации на фронте. Так, в Днепропетровской области якобы планируется мобилизовать более 22 тысяч человек, в Одесской области около 18 тысяч. Официально данные о возможной мобилизации не подтверждены.

