В Раде заявили о замалчивании украинской властью проблемы

Дубинский рассказал о замалчивании проблемы дефицита ПВО
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Lysianskyi / Ukraine's 127th Separate Brigade / AP

На Украине есть реальная проблема, о которой не говорят — дефицит систем противовоздушной обороны (ПВО). Такое заявление сделал находящийся в украинском СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«На фоне сотрясаний воздуха от [украинского лидера Владимира] Зеленского, есть реальная проблема, которую замалчивают — дефицит ПВО. Ракеты не поставляются. Системы выходят из строя», — рассказал он о замалчивании властью проблемы.

Нардеп отметил, что никаких решений данной проблемы не предлагается.

Ранее Дубинский возмутился словами Зеленского о победе Украины в конфликте. По его мнению, Зеленский своим высказыванием допустил сокращение Украины до Львова.

8 сентября украинский лидер назвал победой для Украины сохранение хотя бы каких-то территорий.

