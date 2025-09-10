Россия
13:24, 10 сентября 2025

В России объяснили значение инцидента с беспилотниками в Польше

Военкор Симонов: Беспилотники в Польше показали несостоятельность НАТО
Фото: Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Инцидент, который произошел с беспилотниками на территории Польши, показал, что НАТО — устаревшее и неэффективное объединение, считает военкор Александр Симонов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Из-за большого количества внутренних противоречий этот блок не способен ни на какие серьезные политические шаги и решения. Именно поэтому сразу после инцидента с БПЛА из Брюсселя донеслась новость, что НАТО нападением на Польшу это не считает», — написал военкор.

По его мнению, НАТО «самоустранились» от произошедшего. Именно поэтому, как отмечает Симонов, альянс как блок не нужно бояться — опасаться же надо коалиций внутри стран НАТО. В случае, если начнутся широкомасштабные боевые действия, их начнет не альянс, а группа стран Европы, подчеркнул военкор.

В ночь на среду, 10 сентября, сообщалось, что неопознанные беспилотники якобы залетели на территорию Польши — в операции по их ликвидации участвовали польские истребители F-16, голландские F-35, итальянские самолеты наблюдения AWACS и самолеты-заправщики в воздухе, совместно эксплуатируемые странами НАТО. Как рассказал премьер-министр страны Дональд Туск, в небе зафиксировали 19 дронов. В НАТО впоследствии заявили, что не расценивают инцидент с беспилотниками в воздушном пространстве Польши как атаку.

В России заявили, что сообщения о якобы оказавшихся в воздушном пространстве Польши российских дронах являются очень удачным для Варшавы инфоповодом. Как отметил военкор Александр Коц, он позволит надавить на американского лидера в вопросе создания бесполетной зоны над Украиной и дальнейшей поддержки страны.

