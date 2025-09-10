Россия
23:11, 10 сентября 2025Россия

В России отреагировали на покушение на сторонника Трампа

Дмитриев: Покушение на политика Кирка показывает глубину раскола в США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отреагировал на покушение на американского политика и сторонника президента США Дональда Трампа Чарли Кирка, пишет РИА Новости.

По словам Дмитриева, покушение на американского политика показывает глубину раскола в США.

«Это событие имеет значение не только для американской политики, но и для всего мира: покушение на человека, выступающего за здравый смысл и против истерии, показывает глубину раскола в США», — заявил Дмитриев, отметив, что Кирк стал одним из самых ярких.

Ранее сообщалось, что Кирк выступал против поддержки Украины, заявляя, что конфликт выгоден украинскому правящему классу. Он также отмечал, что следовало бы возобновить дипломатические каналы с Россией. По мнению Кирка, российско-украинский конфликт в значительной степени был ненужным.

На Кирка было совершено покушение во время его выступления на территории Университета Юта Вэлли, он был доставлен в больницу в критическом состоянии. Снайпер, стрелявший в Кирка, задержан.

    Все новости