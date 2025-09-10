В российском регионе сбили БПЛА

Силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА в Тульской области

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщает губернатор регион Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.

Ранее украинский беспилотник атаковал школу-интернат в Матвеево-Курганском районе, в результате пострадали два сотрудника учреждения.

До этого сообщалось, что в частном доме в поселке Лазурный в Курской области произошел пожар после атаки украинского БПЛА.