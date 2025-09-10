Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:48, 10 сентября 2025Россия

В российском регионе сбили БПЛА

Силы ПВО ночью сбили украинский БПЛА в Тульской области
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Тульской области. Об этом сообщает губернатор регион Дмитрий Миляев в Telegram-канале.

Отмечается, что пострадавших нет, разрушений инфраструктуры и зданий не зафиксировано.

Ранее украинский беспилотник атаковал школу-интернат в Матвеево-Курганском районе, в результате пострадали два сотрудника учреждения.

До этого сообщалось, что в частном доме в поселке Лазурный в Курской области произошел пожар после атаки украинского БПЛА.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Женщинам назвали главную причину отсутствия оргазма

    Порномодель нашла способ успокоить родителей после жалоб о сексе с тысячами мужчин

    Россиянам назвали вакансии с зарплатой свыше 250 тысяч рублей

    Москвичам пообещали теплую погоду

    В российском регионе сбили БПЛА

    В Германии объяснили интерес ЕС в эскалации конфликта на Украине

    Раскрыто число самозанятых в Москве

    Раскрыта неожиданная связь кариеса и бессонницы

    На Западе обеспокоились переброской Ту-160 из России в Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости