Макгрегор: Украина в ее нынешнем виде должна перестать существовать

Полковник американской армии в отставке, бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор на YouTube-канале Deep Dive заявил, что Украина в ее нынешнем виде должна перестать существовать, чтобы затем создать более устойчивое формирование на границе с Россией.

«Надо найти время показать вам серию карт за последние 500 лет, чтобы вы могли понять, как в различные исторические промежутки выглядело образование, называемое Украиной», — сообщил он. По его словам, треть или даже больше от нее никогда не было частью Украины. Макгрегор добавил, что «это образование не имеет смысла» и никогда не было таким уж значимым. Он отметил, что стране следует исчезнуть в пользу формирования чего-то более устойчивого.

Ранее Макгрегор заявил, что пока Россия и Шанхайская организация сотрудничества сотрудничают для взаимной выгоды, США оказывают поддержку Украине в ее тупиковом положении. Он добавил, что события в Китае должны были показать Западу, что страны Глобального Юга запугать невозможно.