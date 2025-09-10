Военный обозреватель назвал ложной концепцию «ударов возмездия»

Обозреватель Шлепченко: Концепция ударов возмездия является ложной

Концепция так называемых ударов возмездия является ложной. В большей степени она лежит в логике руководства Украины, а не России. Такое мнение выразил военный обозреватель «Царьграда» Влад Шлепченко.

По словам обозревателя, на этой теме удобно пиариться политическим деятелям, которые находятся в стороне от спецоперации, но хотят поднять собственные очки и количество цитирований в СМИ. На самом деле идет непрерывная, планомерная и важная работа по уничтожению тыловой инфраструктуры противника.

«Буквально на днях был нанесен удар по крупнейшей на Украине теплоэлектростанции. Также нанесен пробный удар по мосту через Днепр и так далее. То есть постоянно ведется работа по уничтожению оперативных тылов, где противник сосредотачивает боеприпасы и резервы, которые затем подтягивает на фронт», — заявил Шлепченко.

Обозреватель резюмировал, что «удары возмездия» — это больше про пиар, они оказывают мало влияния на реальную ситуацию на поле боя. «Одно дело просто какой-то удар возмездия, о котором писали недельку и все. А другое дело — опробовать сухопутную пусковую установку для гиперзвуковых ракет, которые изначально создавались как морское оружие. Поэтому я бы не акцентировался на том, что какие-то громкие удары возмездия есть», — заявил обозреватель.

Ранее сообщалось, что Россия выпустила по Украине рекордное число дронов и ракет в ночь на 7 сентября. В атаке было задействовано в общей сложности 805 ударных БПЛА и беспилотников-имитаторов. В комбинированном ударе задействовали в том числе девять крылатых ракет «Искандер-К» и 4 баллистические ракеты «Искандер-М/KN-23».

В конце августа в Минобороны рассказали об атаках на украинские заводы и аэродромы. ВС РФ атаковали предприятия «Южмаш» и «КБ им. Янгеля» в Днепропетровске, «Мотор Сич» в Запорожье, а также ударили по сборочным цехам Павлоградского химического завода, специализирующегося на производстве двигателей, боевых частей и топлива для ракет и систем управления для беспилотников.