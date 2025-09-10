Спорт
09:24, 10 сентября 2025Спорт

Вратарь сборной Украины назвал позором ничью в матче квалификации ЧМ с Азербайджаном

Трубин назвал позором для Украины ничью в матче квалификации ЧМ с Азербайджаном
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин оценил результат матча квалификации чемпионата мира по футболу 2026 года против Азербайджана. Об этом сообщает Tribuna.

Он назвал ничью позором для его команды. «Это очень-очень плохо, потому что нужно выигрывать такие матчи, обыгрывать таких соперников. Неважно, что и как», — заявил Трубин.

Он также призвал каждого футболиста сборной Украины задуматься о своей игре. «Следующий сбор будет решающим», — добавил Трубин.

Украина провела встречу с Азербайджаном в рамках второго тура квалификации ЧМ-2026 во вторник, 9 октября. Матч завершился со счетом 1:1. После двух туров украинцы с одним очком находятся на третьем месте в группе D, которое не позволяет квалифицироваться на мундиаль.

    Все новости