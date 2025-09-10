ВСУ атаковали российский город бэзэкипажными катерами

Глава Новороссийска Кравченко: Идет отражение атаки безэкипажных катеров

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Новороссийск Краснодарского края с помощью безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил глава российского города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена —сигнал "Внимание всем". Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)», — сообщил мэр.

Он призвал жителей не выкладывать фото и видео украинских атак и напомнил, что это запрещено. Также нельзя фотографировать средства защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Новороссийск в ночь на среду, 10 сентября, также пытались атаковать беспилотные летательные аппараты. Жителей просили укрыться в помещениях и не выходить из них до отмены сигнала опасности.