Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:08, 10 сентября 2025Россия

ВСУ атаковали российский город бэзэкипажными катерами

Глава Новороссийска Кравченко: Идет отражение атаки безэкипажных катеров
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются атаковать Новороссийск Краснодарского края с помощью безэкипажных катеров (БЭК). Об этом сообщил глава российского города Андрей Кравченко в Telegram-канале.

«В Новороссийске по береговой линии звучит сирена —сигнал "Внимание всем". Идет отражение атаки безэкипажных катеров (БЭК)», — сообщил мэр.

Он призвал жителей не выкладывать фото и видео украинских атак и напомнил, что это запрещено. Также нельзя фотографировать средства защиты объектов, специальных и оперативных служб.

Новороссийск в ночь на среду, 10 сентября, также пытались атаковать беспилотные летательные аппараты. Жителей просили укрыться в помещениях и не выходить из них до отмены сигнала опасности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Нельзя игнорировать». В Катаре заявили о праве на ответ Израилю за удар по Дохе

    Юмористка убежала со сцены из-за пикантной проблемы

    Назван способ изменить отношение европейских элит к России

    Обнаружен скрытый вред «Оземпика» для женщин

    В российском колледже раскрыли схему по хищению миллионов

    В США заявили о возможном убийстве Зеленского

    Туск сообщил о нарушении воздушного пространства Польши

    Польша закрыла два аэропорта из-за «незапланированной военной активности»

    54-летняя телеведущая устроила откровенную фотосессию в джакузи

    ВСУ перебросили спешно собранное подкрепление под Волчанск

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости