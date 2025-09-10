Юноша устал от громкого храпа дяди и добавил отраву в его суп

В Японии юноша попытался отравить дядю ядовитыми листьями из-за его храпа

В Японии 18-летнего юношу обвинили в попытке отравить дядю листьями олеандра. Об этом пишет The Mainichi.

Пострадавший рассказал, что отраву добавили в мисо-суп. Он не доел его из-за странного вкуса, а после приема пищи стал жаловаться на боль в животе и онемение во рту. На следующий день мужчина попал в больницу. Врачи определили, что его попытались отравить олеандром.

Виновником оказался его племянник. Он признался, что устал от громкого храпа дяди, измельчил ядовитые листья и подсыпал их в мисо-суп родственнику. Юношу арестовали.

Примечательно, что в июле молодой человек уже попадал в полицейский участок. Тогда он напал с молотком на двух женщин в туалете. Свои действия он объяснил следующими словами: «Я хотел причинить боль любой женщине, которая слабее меня».

Ранее сообщалось, что жительница Австралии Эрин Паттерсон, отравившая четырех родственников поганками, трижды пыталась отравить мужа. Согласно признаниям мужчины, после приготовленных ею блюд он тяжело болел, а также в одном случае был временно парализован и перенес операцию на кишечнике.