Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:02, 10 сентября 2025Из жизни

Юноша устал от громкого храпа дяди и добавил отраву в его суп

В Японии юноша попытался отравить дядю ядовитыми листьями из-за его храпа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Gpointstudio / Freepik

В Японии 18-летнего юношу обвинили в попытке отравить дядю листьями олеандра. Об этом пишет The Mainichi.

Пострадавший рассказал, что отраву добавили в мисо-суп. Он не доел его из-за странного вкуса, а после приема пищи стал жаловаться на боль в животе и онемение во рту. На следующий день мужчина попал в больницу. Врачи определили, что его попытались отравить олеандром.

Виновником оказался его племянник. Он признался, что устал от громкого храпа дяди, измельчил ядовитые листья и подсыпал их в мисо-суп родственнику. Юношу арестовали.

Материалы по теме:
В Японии казнили опасного маньяка по прозвищу Твиттер-киллер. Кем он был и почему его дом окрестили «домом ужасов»?
В Японии казнили опасного маньяка по прозвищу Твиттер-киллер. Кем он был и почему его дом окрестили «домом ужасов»?
4 июля 2025
Тихая домохозяйка отправила на тот свет целую семью и трижды пыталась убить мужа. Почему она прославилась на весь мир?
Тихая домохозяйка отправила на тот свет целую семью и трижды пыталась убить мужа. Почему она прославилась на весь мир?
19 августа 2025

Примечательно, что в июле молодой человек уже попадал в полицейский участок. Тогда он напал с молотком на двух женщин в туалете. Свои действия он объяснил следующими словами: «Я хотел причинить боль любой женщине, которая слабее меня».

Ранее сообщалось, что жительница Австралии Эрин Паттерсон, отравившая четырех родственников поганками, трижды пыталась отравить мужа. Согласно признаниям мужчины, после приготовленных ею блюд он тяжело болел, а также в одном случае был временно парализован и перенес операцию на кишечнике.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль отреагировал на вопрос о беспилотниках в Польше

    Размер ипотечного платежа Аглаи Тарасовой подсчитали

    Путин высказался о помощи бойцам СВО

    МИД потребовал у ООН предоставить доказательства причастности России к событиям в Буче

    Раскрыта возможная дата выхода на свободу «королевы марафонов» Блиновской

    В лесополосе российского региона нашли мертвым 26-летнего военного

    Тарасова отреагировала на получение российским фигуристом немецкого гражданства

    В крупное кадровое агентство российского города пришли полицейские

    Москвичка устроила курятник на балконе новостройки и попала на видео

    Российская авиакомпания объявила распродажу билетов по цене от 1,2 тысячи рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости