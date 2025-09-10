В России задумали запретить банкротить компании из кризисной отрасли

«Ъ»: Власти задумали ввести мораторий на банкротство металлургических компаний

Минэкономразвития и Минпромторг прорабатывают возможность введения моратория на банкротство компаний металлургической отрасли. Об этом со ссылкой на протокол заседания подкомиссии по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики пишет «Коммерсантъ».

Выработать свою позицию по поддержке кризисной отрасли они должны до 28 октября. Содержание документа подтвердили источники в трех крупных металлургических компаниях.

Помимо моратория, обсуждаться будут повышение ставки экспортной пошлины на лом черных металлов, отмена акциза на жидкую сталь для электрометаллургического производства в 2026 году и освобождение от уплаты акциза для новых мощностей при инвестициях от 50 миллиардов рублей на период активного вложения средств и последующих трех лет.

Минпромторг, в частности, должен предложить корректировку формулы расчета ставки акциза с учетом инфляции и с условием недопущения значительного падения доходов бюджета.

Большинство опрошенных изданием экспертов считают, что пункт о банкротстве связан с проблемами «Мечела». В первом полугодии чистый убыток компании вырос в 2,5 раза, до 40,5 миллиарда рублей, так что на 30 июня задолженность группы к погашению по требованию составляла уже 224,19 миллиарда.

Еще одной заинтересованной в моратории компанией ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев назвал ПМХ. У обоих производителей долговая нагрузка находится на критически высоком уровне. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов добавил, что запрет на банкротство нужен для системообразующих компаний, в противном случае их проблемы перекинутся на сопутствующие отрасли и прямо повлияют на ситуацию в регионах.

Другие аналитики отмечают, что мораторий является не более чем точечной мерой поддержки. В то же время он искажает рыночные механизмы и может привести к сохранению неэффективных бизнес-моделей и усилению надежд на помощь государства, то есть отказу от инвестиций и инноваций, что усугубит проблемы в отрасли.