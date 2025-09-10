Заработавший на свадьбу кражами россиянин попался около ЗАГСа

В Тюмени полиция задержала около ЗАГСа мужчину, совершившего кражу ради свадьбы

В Тюмени полиция около ЗАГСа задержала 32-летнего местного жителя, который совершил кражу ради свадебного торжества. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Управлении МВД по региону.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье 158 («Кража») УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ранее задержанный уже был судим за кражу.

По версии следствия, мужчина зашел в офис на улице Малыгина, вытащил кошелек с 131 тысячей рублей из сумки на столе и скрылся с деньгами. Это произошло прямо накануне его свадьбы. Украденное злоумышленник потратил на одежду, продукты, алкоголь, а также оплату услуг в кафе и ресторанах.

