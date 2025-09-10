Ценности
20:57, 10 сентября 2025

Жена Диброва показала внешность без макияжа

Жена ведущего Дмитрия Диброва Полина показала внешность без макияжа
Екатерина Ештокина

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Жена ведущего Дмитрия Диброва Полина показала естественную внешность. Соответствующий снимок появился в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость предстала на размещенном фото в спортивном костюме Boss черно-белого цвета, сидя в салоне автомобиля.

Фото: @polinadibrova

Помимо этого, она надела белую бейсболку с синей надписью Dibrova club. При этом звезда продемонстрировала лицо без макияжа.

В августе жена Диброва ответила на обвинения в романе с женатым миллионером. Звезда предпочла не раскрывать подробности своей личной жизни.

