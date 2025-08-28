Ценности
13:19, 28 августа 2025Ценности

Жена Диброва ответила на обвинения в романе с женатым миллионером

Жена Диброва ответила на обвинения в романе с женатым миллионером Товстиком
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Жена ведущего Дмитрия Диброва Полина ответила на скандальное интервью Елены Товстик. На эту тему она высказалась в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В разговоре с Андреем Малаховым Товстик рассказала, что ее муж, бизнесмен Роман Товстик, много лет изменял ей с Дибровой, все еще находясь в браке. По словам женщины, мужчина решил быстро развестись, чтобы преподнести любовнице на день рождения документы о разводе в качестве подарка.

Диброва отреагировала на обвинения в романе с женатым миллионером в личных соцсетях и предпочла не раскрывать подробности своей личной жизни.

«Никогда не думала, что окажусь в центре такого колоссального давления и совершенно искусственно созданного вокруг меня скандала. Мое отношение ко всему происходящему простое и четкое: я выбрала трудный путь правды и буду бороться за то, во что верю (...) Прошу всех уважать личное пространство меня и моих детей. Придет время, и правда обязательно победит», — заключила она.

О том, что Дибров может развестись с женой после 16 лет совместной жизни, стало известно 29 июля. В сети утверждали, что Диброва начала отношения с 50-летним женатым бизнесменом Товстиком, дружившим с семьей телеведущего.

