Из жизни
18:13, 10 сентября 2025Из жизни

Женщина приняла змеиные яйца за грибы и поплатилась за невнимательность

В Таиланде пожилая женщина приняла змеиные яйца за грибы и попала в больницу
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: A. Hartl / blickwinkel / Globallookpress.com

В Таиланде пожилая женщина попала в больницу со змеиным укусом, после того как пошла по грибы. Об этом пишет The Thaiger.

62-летняя Чалаем Пинсуван отправилась в лес с 50-летним мужем по имени Банча. Они услышали, что соседи начали зарабатывать на продаже грибов, и решили тоже попытать удачи. Супруги собрали три ведра грибов и уже пошли в сторону дома, как вдруг Чалаем заметила под листьями маленькие белые шарики.

Женщина приняла их за грибы и потянулась за ними, как вдруг на нее напала змея и укусила за средний палец. Оказалось, что эти шарики были змеиными яйцами. Банча тут же расправился с рептилией, положил ее в пластиковый пакет, и отвез ее и жену в больницу. Врачи идентифицировали змею как ядовитого гладкого щитомордника и ввели Чалаем нужное противоядие.

Гладкий щитомордник — вид ядовитых змей семейства гадюковых. Самка откладывает 10-30 яиц и до вылупления детенышей охраняет кладку. Яд гладкого щитомордника достаточно силен, вызывает отек, внутренние кровотечения и некроз тканей.

Ранее сообщалось, что в Таиланде трехметровая королевская кобра укусила собиравшую грибы в лесу жительницу провинции Сакэу. Женщина расправилась со змеей и отнесла ее в больницу.

