17:43, 10 сентября 2025Спорт

Журова рассказала о пенсиях депутатов

Светлана Журова заявила, что пенсия депутатов Госдумы рассчитывается от оклада
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова рассказала о пенсиях депутатов Госдумы. Ее слова приводит Sport24.

Журова заявила, что пенсия рассчитывается от оклада, который составляет 90 тысяч рублей. Она подчеркнула, что в сумме выходит меньше, чем у послов, судей, некоторых чиновников и многих других категорий граждан.

Журова, выступавшая в конькобежном спорте, стала олимпийской чемпионкой в Турине в 2006 году. Она выиграла золото на дистанции 500 метров. Кроме того, россиянка — чемпионка мира в спринтерском многоборье и на дистанции 500 метров. Всего она приняла участие в четырех Олимпиадах: в 1994-м, 1998-м, 2002-м и 2006-м.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина раскрыла размер своей пенсии. Депутат заявила, что получает менее 30 тысяч рублей.

    Все новости