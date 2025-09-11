41-летняя звезда Comedy Woman похвасталась прессом в откровенном топе

Российская актриса Надежда Сысоева похвасталась прессом в откровенном топе

Российская актриса и телеведущая Надежда Сысоева похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя звезда юмористического шоу Comedy Woman разместила кадр, на котором предстала в черном тканевом топе на тонких бретелях.

Помимо этого, она надела джинсы с низкой талией и укороченную кофту с капюшоном. В то же время знаменитость продемонстрировала рельефный пресс.

