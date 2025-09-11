Археологи нашли древнюю монету с изображением египетской царицы

В Израиле нашли золотую монету с царицей Египта возрастом 2,2 тысячи лет

Археологи нашли золотую монету с изображением царицы Египта Береники II в Израиле. Об этом сообщает Live Science.

Редкая золотая монета была обнаружена в зоне раскопок Города Давида в Восточном Иерусалиме. На находке возрастом 2,2 тысячи лет изображен портрет царицы Птолемеевского Египта Береники II в тиаре, вуали и ожерелье. Сзади на монете отчеканены две звезды, рог изобилия и надпись ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ («царицына»).

Ривка Ланглер, обнаружившая монету во время просеивания грунта, очень обрадовалась находке. «Сначала я не могла поверить своим глазам, но через несколько секунд уже бежала по раскопу взволнованная», — рассказала она. Ученые считают что монета могла быть частью коллекции, подаренной солдатам, возвращавшимся с Третьей Сирийской войны (246-241 годы до нашей эры).

Всего за последние 100 лет найдено лишь 17 подобных монет, причем эта первая обнаруженная за пределами Египта в ходе организованных раскопок. Открытие свидетельствует о том, что Иерусалим быстро восстановился после разрушения Первого Храма в 586-587 годах до нашей эры и поддерживал связи с правящей элитой Египта.

Ранее в лесу под польским городом Калиш археологи-любители обнаружили клад с ожерельем готов. Вес артефакта составил 222 грамма, его сохранность поразила специалистов.