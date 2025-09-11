Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
15:55, 11 сентября 2025Из жизни

Археологи нашли древнюю монету с изображением египетской царицы

В Израиле нашли золотую монету с царицей Египта возрастом 2,2 тысячи лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: @IsraelAntiquities / YouTube

Археологи нашли золотую монету с изображением царицы Египта Береники II в Израиле. Об этом сообщает Live Science.

Редкая золотая монета была обнаружена в зоне раскопок Города Давида в Восточном Иерусалиме. На находке возрастом 2,2 тысячи лет изображен портрет царицы Птолемеевского Египта Береники II в тиаре, вуали и ожерелье. Сзади на монете отчеканены две звезды, рог изобилия и надпись ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ («царицына»).

Ривка Ланглер, обнаружившая монету во время просеивания грунта, очень обрадовалась находке. «Сначала я не могла поверить своим глазам, но через несколько секунд уже бежала по раскопу взволнованная», — рассказала она. Ученые считают что монета могла быть частью коллекции, подаренной солдатам, возвращавшимся с Третьей Сирийской войны (246-241 годы до нашей эры).

Всего за последние 100 лет найдено лишь 17 подобных монет, причем эта первая обнаруженная за пределами Египта в ходе организованных раскопок. Открытие свидетельствует о том, что Иерусалим быстро восстановился после разрушения Первого Храма в 586-587 годах до нашей эры и поддерживал связи с правящей элитой Египта.

Материалы по теме:
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой» Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
«Эту тайну лучше оставить нераскрытой»Странные находки, мистические монолиты и коллекция костей: самые жуткие загадки 2020 года
9 января 2021
Кто нашел, берет себе Золото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
Кто нашел, берет себеЗолото, моллюски, скрипка Страдивари и прочие клады, найденные на стройплощадке
28 апреля 2016

Ранее в лесу под польским городом Калиш археологи-любители обнаружили клад с ожерельем готов. Вес артефакта составил 222 грамма, его сохранность поразила специалистов.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аэропорт Краснодара открылся после долгого перерыва

    Один из крупнейших центробанков мира не стал менять ставки

    Найдено использованное при покушении на соратника Трампа оружие

    Нацбанк Украины оценил зарубежные поступления для финансирования дефицита бюджета

    Раскрыта программа одного из крупнейших фестивалей поп-культуры в России

    Собчак заметили гуляющей с Арестовичем в Лондоне

    Лукашенко ответил на письмо Трампа фразой «мы умеем читать между строк»

    Российские войска начали штурм на севере Купянска

    В Грузии задержали соратника Саакашвили

    Власти рассказали о расследовании расправы над соратником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости